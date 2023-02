Anarchici: Letta, 'Cospito? Decisione Cassazione come tale va rispettata'**

**Anarchici: Letta, 'Cospito? Decisione Cassazione come tale va rispetta...

**Anarchici: Letta, 'Cospito? Decisione Cassazione come tale va rispetta...

**Anarchici: Letta, 'Cospito? Decisione Cassazione come tale va rispetta...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Non faccio nessuna valutazione è decisione magistratura e come tale va rispettata". Così Enrico Letta sul sito di Repubblica dalla manifestazione per l'Ucraina a Roma. ...