Anarchici: lettera Cospito dal carcere, 'pronto a morire per far conoscere 41 bis'

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - "Oggi sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis, 750 persone lo subiscono senza fiatare". E' uno dei passaggi di una lettera che Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fama dal 20 ottobre scorso, ha scri...