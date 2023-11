Anarchici: Magi, 'Delmastro inadeguato al di là rinvio a giudizio'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Sul sottosegretario Delmastro sarà la giustizia a decidere eventuali responsabilità e noi siamo i primi a rispettare la presunzione di innocenza e i diritti di chi è sottoposto a processo. A maggior ragione, non sarà il rinvio a giudizio a determinare la nostra valutazione sul Sottosegretario". Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Riscontriamo però da tempo la totale inadeguatezza politica di Delmastro a gestire dossier importanti come quello della giustizia, delle carceri e delle persone sottoposte a misure detentive. La cultura panpenalista, manettara, inquisitoria del partito di Giorgia Meloni rendono a nostro parere qualsiasi esponente di Fratelli d’Italia non adatto per via Arenula, soprattutto se a guidare il ministero della Giustizia è un finto liberale e un finto garantista come Nordio, sempre che qualcuno sappia che fine ha fatto”.