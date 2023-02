Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Non accettiamo le parole oltraggiose del senatore Balboni ieri in aula e ribadite oggi in una trasmissione televisiva. Non è possibile accusarci in modo infamante e noi non parteciperemo più ai lavori in Senato sul decreto milleproroghe. Di questo abbi...

(Adnkronos) – “Non accettiamo le parole oltraggiose del senatore Balboni ieri in aula e ribadite oggi in una trasmissione televisiva. Non è possibile accusarci in modo infamante e noi non parteciperemo più ai lavori in Senato sul decreto milleproroghe. Di questo abbiamo avvisato anche il ministro per i rapporti con il Parlamento”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.