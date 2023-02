Anarchici: Meloni, 'con noi non tratta mafia e chi minaccia Stato'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo dato segnali chiarissimi contro la mafia. Vedete, io non so se sia mai esistita una trattativa Stato-mafia, credo di no, ma sicuramente quando il primo provvedimento di questo governo è stato salvare il carcere ostativo, cioè uno degli strumenti...

Roma, 7 feb.

(Adnkronos) – "Abbiamo dato segnali chiarissimi contro la mafia. Vedete, io non so se sia mai esistita una trattativa Stato-mafia, credo di no, ma sicuramente quando il primo provvedimento di questo governo è stato salvare il carcere ostativo, cioè uno degli strumenti più efficaci di lotta alla mafia, il messaggio che abbiamo dato, è che sicuramente la mafia non poteva trattare con noi. Come con noi non possono trattare con gli anarchici e quelli che pensano di minacciarci, perché uno Stato serio non indietreggia e fa rispettare le regole".

Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Teatro Dal Verme di Milano a un'iniziativa per Attilio Fontana presidente.