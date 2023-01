Anarchici: Milano, in 600 a manifestazione per Cospito, dispositivo sicurezza questura

Anarchici: Milano, in 600 a manifestazione per Cospito, dispositivo sicurezza...

Anarchici: Milano, in 600 a manifestazione per Cospito, dispositivo sicurezza...

Anarchici: Milano, in 600 a manifestazione per Cospito, dispositivo sicurezza...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Un dispositivo di ordine pubblico è scattato oggi per la gestione del corteo promosso da appartenenti alle realtà anarchiche, in solidarietà del detenuto Alfredo Cospito, già condannato e detenuto per la gambizzazione dell'ingegnere Robert...

Roma, 15 gen.

(Adnkronos) – Un dispositivo di ordine pubblico è scattato oggi per la gestione del corteo promosso da appartenenti alle realtà anarchiche, in solidarietà del detenuto Alfredo Cospito, già condannato e detenuto per la gambizzazione dell'ingegnere Roberto Adinolfi a Genova e per reati di natura associativa. A predisporlo, riferisce in una nota la questura di Milano, il Questore Giuseppe Petronzi, che ha emesso un dispositivo partecipato dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

Circa 600 persone dell’area anarchica, marxista e del sindacalismo di base, provenienti anche da altre città italiane, si sono ritrovate verso le 15 in piazzale Stazione Porta Genova da dove si sono mosse in corteo, affiancate dai reparti inquadrati, lungo corso Cristoforo Colombo esponendo striscioni e accendendo dei fumogeni. Lungo il percorso, alcuni manifestanti, il cui nucleo più radicale ha costantemente tenuto un atteggiamento fortemente antagonista, hanno effettuato imbrattamenti. Le forze dell'ordine sono spesso e prontamente intervenute per interrompere le azioni delittuose.

In particolare, la Polizia di Stato è dovuta intervenire in alcune occasioni, come per esempio nei pressi della Coin di corso Cristoforo Colombo, per impedire pericolosi avvicinamenti e danneggiamenti.

Successivamente, i manifestanti hanno raggiunto il carcere di San Vittore dove hanno sostato, speakerato e lanciato slogan in solidarietà dei detenuti. I reparti inquadrati delle forze dell'ordine hanno impedito che il corteo si avvicinasse alla struttura detentiva e i manifestanti sono stati incanalati per fare rientro al luogo di partenza.

Nella fase di rientro, il dispositivo di ordine pubblico è intervenuto creando blocchi in più punti al fine di impedire che il corteo imboccasse alcune arterie, come nel caso di Corso Genova, per avvicinarsi al centro cittadino. Nel mentre, la Polizia Locale si adoperava per mitigare le ricadute sul traffico.

Durante l’iniziativa, non sono mancate, comunque, scritte in favore del detenuto Cospito e contro l'applicazione del 41bis ed un danneggiamento, in particolare alle vetrine dell'ufficio postale di viale Gorizia.

Ricondotti i manifestanti in piazzale Stazione di Porta Genova, punto di partenza, l'iniziativa ha avuto termine. Nel corso delle mirate attività preventive e di controllo, la Polizia ha sequestrato ai manifestanti 25 bombolette, 16 fumogeni, colla, pennelli e volantini. Numerosi sono i soggetti identificati e saranno svolte attività di indagine sui filmati per individuare i responsabili dei danneggiamenti.