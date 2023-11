Anarchici: Pd, 'chiesta mozione sfiducia per Delmastro'

Anarchici: Pd, 'chiesta mozione sfiducia per Delmastro'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto la calendarizzazione della mozione di sfiducia per il sottosegretario Delmastro. Dopo il rinvio a giudizio, vorremmo capire perchè sia stato difeso da autorevoli esponenti del governo, come il ministro Nordio". Così Chiara Braga, c...