Anarchici: Pd, 'Delmastro cita Mussolini, Meloni e Nordio revochino subito deleghe'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Interveniamo per chiedere la calendarizzazione della mozione di censura nei confronti del sottosegretario Delmastro ma anche per condannare le dichiarazioni gravissime pronunciate ieri nei confronti di opposizione e magistratura". Così la capogruppo Pd, Chiara Braga, in aula alla Camera riferendosi alle parole di Andrea Delmastro che in un'iniziativa pubblica di Fdi ha usato l'espressione 'spezzeremo le reni' riferendosi alle correnti della magistratura e definito l'anarchico Cospito 'un influencer della sinistra'.

Parola che "evidenziano ancora una volta l'inadeguatezza e l'inopportunità oggettiva a ricoprire un ruolo così delicato. Ancora una volta espressioni incompatibili con chi rappresenta il governo di una democrazia. Un sottosegretario -sottolinea Braga- non può usare le parole di un dittatore fascista".

"Per questo ci rivolgiamo alla presidente Meloni perchè qui non si tratta di aspettare la sentenza definitiva. Qui si va ben oltre la libertà di opinione. Si tratta di parole che hanno radici ben identificabili" che manifestano "un profilo sovversivo". Per questo "chiediamo la calendarizzazione della mozione di censura ma ci aspettiamo che Meloni e Nordio revochino immediatamente le deleghe al sottosegretario Delmastro per rispetto delle istituzioni".