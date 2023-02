Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Dispiace che Meloni faccia finta di niente perchè i fatti sono gravi e se non interviene siamo portati a pensare che abbia tollerato o approvato quanto accaduto ieri". Così Debora Serracchiani intervenendo per il gruppo Pd dopo l'informativa d...

(Adnkronos) – "Dispiace che Meloni faccia finta di niente perchè i fatti sono gravi e se non interviene siamo portati a pensare che abbia tollerato o approvato quanto accaduto ieri". Così Debora Serracchiani intervenendo per il gruppo Pd dopo l'informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in aula alla Camera.