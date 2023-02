Anarchici: procura Milano apre fascicolo dopo scontri corteo (2)

(Adnkronos) - Sul tavolo del procuratore capo di Milano Marcello Viola c'è la relazione della Digos in merito agli scontri che hanno visto protagonisti volti noti dell'area anarchica milanese, ma anche provenienti da Torino e Trento. Gli ultimi episodi vanno inseriti e letti in una ...

(Adnkronos) – Sul tavolo del procuratore capo di Milano Marcello Viola c'è la relazione della Digos in merito agli scontri che hanno visto protagonisti volti noti dell'area anarchica milanese, ma anche provenienti da Torino e Trento.

Gli ultimi episodi vanno inseriti e letti in una cornice più generale, visti gli episodi di imbrattamento, e non solo, che si stanno moltiplicando e che fanno crescere l'allarmae. Il procuratore per avere un quadro più preciso e puntale ha chiesto ai suoi pm di riferire, immediatamente, rispetto a episodi di matrice anarchica.