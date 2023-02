Milano, 13 feb. (Adnkronos) - La procura di Milano ha aperto un fascicolo dopo gli scontri che si sono verificati sabato 11 febbraio nel corteo di solidarietà per Alfredo Cospito, il detenuto in sciopero della fame da oltre 115 giorni per protestare contro il regime carcerario del 41 bis. Al ...

(Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un fascicolo dopo gli scontri che si sono verificati sabato 11 febbraio nel corteo di solidarietà per Alfredo Cospito, il detenuto in sciopero della fame da oltre 115 giorni per protestare contro il regime carcerario del 41 bis. Al termine della manifestazione sono 11 gli indagati per vari reati tra cui danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. (segue)