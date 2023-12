Anarchici: Renzi, 'di Delmastro andrebbe chiesto a Meloni, lei vuole che rimanga'

Roma, 1 dic (Adnkronos) - "Di Delmastro andrebbe chiesto a Giorgia Meloni, colei che lo difende è Giorgia Meloni. Se lei dice dimettiti, si mettono tutti sugli attenti. Se dice rimani, rimangono. Fratelli d'Italia non è come il Pd, dove quando il capo dice una cosa si dividon...

Roma, 1 dic (Adnkronos) – "Di Delmastro andrebbe chiesto a Giorgia Meloni, colei che lo difende è Giorgia Meloni. Se lei dice dimettiti, si mettono tutti sugli attenti. Se dice rimani, rimangono. Fratelli d'Italia non è come il Pd, dove quando il capo dice una cosa si dividono in correnti. In FdI hanno un sistema. Se lei regge Delmastro, vuole che rimanga". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7.