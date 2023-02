Anarchici: Richetti, 'silenzio Meloni inaccettabile, Delmastro e Donzelli si dimettano'

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Adesso si è passato il segno: le parole di Delmastro, rivolte ai colleghi del Pd, sono oltre l’intimidazione. Come può definirsi un inchino ai mafiosi una visita in carcere svolta all’interno delle piene prerogative dei parlamentari? Se quest...

Roma, 3 feb (Adnkronos) – "Adesso si è passato il segno: le parole di Delmastro, rivolte ai colleghi del Pd, sono oltre l’intimidazione.

Come può definirsi un inchino ai mafiosi una visita in carcere svolta all’interno delle piene prerogative dei parlamentari? Se questa destra intende costruire il rapporto con le opposizioni sulla minaccia continua, allora non solo la solidarietà al Pd, ma troverà massima compattezza nel rispedire al mittente questi toni e questi atteggiamenti". Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Iv alla Camera.

"La vicenda Donzelli-Delmastro è giunta al capolinea: non possono rimanere un secondo in più nel posto che ricoprono.

Qui non è questione di dinamica parlamentare, gli italiani non possono stare tranquilli se, ai massimi livelli delle istituzioni e in ruoli di quella delicatezza, siedono persone con quella disinvoltura e con lo sprezzante senso dell’intimidazione", prosegue Richetti.

"E il fatto che a quarantotto ore dall’inizio di questa polemica, la presidente Meloni non solo non abbia invitato gli esponenti del proprio partito ad abbassare i toni, ma stia assistendo silente a questa escalation di dichiarazioni, non è in nessun modo accettabile.

La premier dica se condivide le parole che quotidianamente i suoi esponenti rivolgono alle opposizioni nelle aule del Parlamento e nelle dichiarazioni pubbliche”, conclude Richetti.