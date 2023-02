Anarchici: Sallemi (Fdi), 'Pd spieghi visita ai mafiosi su ordine di Cospito'

Roma, 2 feb.

(Adnkronos) – "La maschera è caduta. Un articolo di oggi del Fatto Quotidiano rivela una circostanza di inaudita gravità avvenuta nel carcere di Sassari il 12 gennaio scorso: i quattro parlamentari del Pd in visita al terrorista anarchico Alfredo Cospito, su indicazione di costui, avrebbero incontrato altri detenuti in regime di 41-bis, tutti criminali legati a organizzazioni mafiose. 'So che siete venuti per me, ma prima dovete parlare con loro', avrebbe detto il terrorista anarchico in sciopero della fame contro il 41-bis.

E loro, quattro rappresentanti delle Istituzioni, avrebbero ubbidito". Lo dichiara il senatore Salvo Sallemi, vicepresidente di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama.

"Come se non bastasse, a visita terminata, uno di loro quattro, l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha scritto su Twitter: 'È urgente trasferire Cospito e revocare il 41-bis'. Ai rappresentanti del Pd, così solerti a chiedere le dimissioni altrui, chiediamo urgenti spiegazioni", conclude l'esponente di Fdi.