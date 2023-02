Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Non do giudizi, conto che sia finita lì. Ciò che vogliamo cambiare della giustizia sono i tre arresti al giorno di innocenti e i tempi troppo lunghi della giustizia civile. Non penso, su Donzelli e Delmastro, che debba andare avanti ancora molto la com...