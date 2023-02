Anarchici: Salvini su scontri Milano, 'delinquenti che devono andare in ...

Anarchici: Salvini su scontri Milano, 'delinquenti che devono andare in ...

Anarchici: Salvini su scontri Milano, 'delinquenti che devono andare in ...

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - "Bombe carta, pietre e bottiglie contro la polizia, auto e negozi danneggiati, passanti terrorizzati, centro di Milano bloccato. Non sono 'anarchici', sono delinquenti e come tali vanno trattati: in galera". Lo afferma il leder della Lega Matteo Salv...