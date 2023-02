Anarchici: Schlein, 'da segretaria non andrei in carcere da Cospito'

Roma, 20 feb (Adnkronos) - Andare in carcere da Cospito da segretaria Pd? "No, non ci andrei. Ma difendo il diritto di farlo". Lo ha detto Elly Schlein a Sky Tg24 - Il Confronto, con Stefano Bonaccini. ...