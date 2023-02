Anarchici: Schlein, 'mia sorella non c'entra con caso Cospito, violenza sempre inaccettabile'

Roma, 2 feb (Adnkronos) - L'attentato esplosivo ai danni della sorella e il caso Cospito "non stanno in relazione, si divide il politico dal personale". Lo ha detto Elly Schlein a Tagadà su La7. "Non si possono accettare gli attacchi violenti ai danni dello Stato e ribadis...

Roma, 2 feb (Adnkronos) – L'attentato esplosivo ai danni della sorella e il caso Cospito "non stanno in relazione, si divide il politico dal personale".

Lo ha detto Elly Schlein a Tagadà su La7.

"Non si possono accettare gli attacchi violenti ai danni dello Stato e ribadisco la mia solidarietà piena a tutti coloro che hanno subito attacchi, non ci può essere nessuna piegatura -ha spiegato la deputata dem-. Ma è un tema diverso dal constatare che in uno Stato di diritto non si può permettere che una persona che si trova sotto la responsabilità dello Stato perda la vita".