Anarchici: scintille Scarpinato-Renzi, 'facciatosta', 'vergognati'

(Adnkronos) – Scintille in aula al Senato tra Matteo Renzi e Roberto Scarpinato. L'ex-magistrato ha dato della "facciatosta" al leader Iv per aver detto che a suo parere il 41 bis non va toccato perché è una "vittoria della politica".

Al termine degli interventi dei gruppi, Renzi ha chiesto la parola a "titolo personale" per ribattere: "Il senatore Scarpinato ha iniziato dandomi della 'facciatosta' perché si è sentito chiamato in causa quando ho parlato di magistrati che in nome di una fantomatica trattativa che è stata smentita, hanno costruito carriere.

Vorrei che fosse messo agli atti del verbale che mi riferivo esattamente a lui". E aggiunge: "Prima di venire a dare della facciatosta a me spieghi le sue frequentazioni con Palamara e l'atteggiamento folle contro le istituzioni. Per me Scarpinato si deve vergognare".