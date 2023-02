Anarchici: Serracchiani a Nordio, 'diffusi atti riservati e non divulgabili'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "In occasione delle richieste che sono state presentate di accesso agli atti dai colleghi Bonelli, Lai e Grimaldi il suo ministero ha dichiarato che sono atti riservati e non divulgabili e non si può avere copia perchè lo dice espressamente la legge&quo...

(Adnkronos) – "In occasione delle richieste che sono state presentate di accesso agli atti dai colleghi Bonelli, Lai e Grimaldi il suo ministero ha dichiarato che sono atti riservati e non divulgabili e non si può avere copia perchè lo dice espressamente la legge". Lo ha affermato la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, dopo l'informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Inoltre "nessuna richiesta di accesso agli atti è mai stata fatta dall'onorevole Donzelli, mai, mai", ha aggiunto l'esponente Dm e "prima del 31 gennaio non è stato presentato nessun atto di sindacato ispettivo da parte dell'onorevole Donzelli e da parte di Fratelli d'Italia.

In un Paese normale basterebbe questo per chiedere scusa e lasciare l'incarico di vicepresidente del Copasir. Ancora peggio per il sottosegretario" Andrea Delmastro, "perchè ha la delega al Dap, non poteva non sapere che quelle informazioni erano riservate e se non lo sapeva meglio togliergliela quella delega".

"La legge -ha concluso Serracchiani rivolgendosi a Nordio- non si può piegare alle ragioni di parte nè si può interpretare secondo la convenienza del momento.

Lo dico ad un uomo di legge, che è stato uomo, che è uomo di legge, non lo dimentichi".