Anarchici: Smeriglio scrive a Meloni, 'salvare la vita a Cospito'

– (Adnkronos) – “Gentile Presidente, le scrivo perché spero in un suo gesto risoluto e immediato capace di salvare la vita ad una persona. Alfredo Cospito sta morendo e lo Stato e il governo dovrebbero, a mio parere, dimostrare forza e lungimiranza". Così l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, in una lettera aperta indirizzata a Giorgia Meloni pubblicata sul quotidiano Il Manifesto.

"Il ministro della Giustizia può disporre il riesame del provvedimento ministeriale sulla base di un’istanza di revoca del decreto applicativo presentata il 13 gennaio, senza attendere la Cassazione.

In tal modo – continua Smeriglio – il ministro Nordio può assumersi la responsabilità di revocare il 41 bis. In una democrazia matura lo Stato di diritto si misura con il trattamento riservato ai colpevoli. Con la certezza della pena rispetto ai reati commessi".

"Non condivido nulla delle cose dette, scritte e fatte dal detenuto. Ritengo importante agire con fermezza e velocità per identificare gli eventuali responsabili di attentati e azioni che mettono in pericolo le vite delle persone.

Tuttavia penso che uno Stato robusto, consapevole della propria forza, debba reagire con determinazione, nel rispetto delle regole di cui si è dotato”.