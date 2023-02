Anarchici: Trancassini (Fdi), 'solidarietà a Colosimo, 41bis non si tocca'

Roma, 3 feb.

(Adnkronos) – “Nuove minacce contro la nostra Chiara Colosimo, a cui voglio esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza. Un fatto gravissimo che deve essere condannato senza esitazioni da tutte le forze politiche. Da giorni lo Stato italiano è sotto attacco da parte degli anarchici violenti. Non abbiamo paura e non cediamo ai ricatti: il 41bis non si tocca. Contro mafia e terrorismo non possono esserci divisioni politiche”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini in una nota.