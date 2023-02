Anarchici: Zanella, 'decisione su Cospito non stupisce, resta questione Donzelli-Delmastro'

Anarchici: Zanella, 'decisione su Cospito non stupisce, resta questione ...

Roma, 9 feb.

(Adnkronos) – "La decisione del Guardasigilli Nordio ci sembra in linea con la retorica di un Governo che punta molto sui concetti di ordine e sicurezza. Dunque nessuno stupore, forse sulla decisione rientra anche nel clima pre-elettorale “. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella. “In ogni caso -aggiunge- la decisione non cancella la questione politico-istituzionale aperta dai due esponenti di Fratelli d’Italia Donzelli e Delmastro e sulla quale siamo ancora in attesa di spiegazioni da parte del ministro Nordio, oltre che dal giurì d’onore della Camera”.