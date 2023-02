Anarchici: Zanettin (Fi), 'serviva più prudenza prima di certe esternazioni**

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Al di là dell'esito degli accertamenti, maggiore prudenza in certe esternazioni sarebbe stata più opportuna. Se si trattava di dati segreti, riservato o liberi, le conseguenze giuridiche e politiche sarebbero diverse, questo accertamento spetta in...

(Adnkronos) – "Al di là dell'esito degli accertamenti, maggiore prudenza in certe esternazioni sarebbe stata più opportuna. Se si trattava di dati segreti, riservato o liberi, le conseguenze giuridiche e politiche sarebbero diverse, questo accertamento spetta in primis a lei e agli uffici del ministero. Accetteremo con serenità tutte le decisioni che andrà ad assumere". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, intervenendo dopo l'informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda che riguarda Alfredo Cospito e sulle polemiche seguite alle affermazioni di ieri di Giovanni Donzelli.

"Il 41 bis non si tocca", ha poi aggiunto l'esponente azzurro, ma "lo Stato dovrà fare di tutto perchè non muoia in carcere, financo il Tso, non possiamo permetterci che diventi il Bobby Sands italiano".