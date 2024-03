Anasf, Luigi Conte presenta il convegno ConsulenTia 2024

Roma, 07 mar. (askanews) – Anasf riunisce i consulenti finanziari italiani per il consueto appuntamento ConsulenTia, presso l’Audiorium Parco della Musica, giunto ormai all’undicesima edizione. Il convegno che si terrà nelle giornate 19, 20 e 21 marzo è stato presentato dal Presidente di Anasf, Luigi Conte:

“Tratteremo i temi cogenti del settore, partendo dall’intelligenza artificiale, passando per i temi legati al risparmio. Parliamo di un asset strategico della finanza e non solo. Tratteremo inoltre i temi di inclusione e alterità, ed in particolare il tema dell’educazione finanziaria, un tema in cui crediamo molto e riteniamo che sia evidentemente centrale e crediamo che porre le basi adesso per quello che sarà il domani dell’Italia sia fondamentale”.

Particolare attenzione verrà posta al ruolo dei consulenti finanziari alla luce dei risvolti politici, economici e sociali degli ultimi anni:

“I consulenti finanziari con il tempo hanno sempre più affiancato i cittadini italiani per determinare innanzitutto una sorta di educazione alla responsabilità, orientando le scelte verso quelle che sono le esigenze effettive del quotidiano di una famiglia, di un’impresa. Trattiamo poi sempre nel complesso sia in termini di prodotti di attività finanziarie, sia in termini di dati macro economici. Abbiamo visto negli ultimi tempi quanto l’incidenza di problematiche geopolitiche impatta fortemente anche nelle scelte del quotidiano. In questo senso i consulenti hanno sempre dato prova di maturità, cercando di creare le condizioni migliori per rappresentare le scelte che non fossero istintuali ma che fossero scelte più razionali possibili”.

ConsulenTia 2024 si aprirà con la relazione istituzionale del presidente Luigi Conte a cui seguiranno tavole rotonde con esponenti del mondo politico e istituzionale e delle reti dell’industria finanziaria.