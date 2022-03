Anastasia Kuzmina, il dolore per la guerra in Ucraina: “Mi sento impotente”

Anastasia Kuzmina ha espresso il suo dolore per ciò che sta accadendo in Ucraina in queste ore.

Ospite a La Vita in Diretta Anastasia Kuzmina ha espresso il suo dolore e la sua preoccupazione per quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina.

Anastasia Kuzmina: la guerra in Ucraina

Le immagini shockanti dei bombardamenti in Ucraina stanno facendo il giro del mondo e in tanti – anche tra le celebrità – hanno espresso il loro dolore e il loro sgomento per la situazione.

Anastasia Kuzmina, originaria proprio dell’Ucraina, ha sfogato il suo dolore e le sue paure a La Vita in Diretta, dove ha dichiarato:

“Mi sento impotente, inutile e molto piccola, mi sento una briciolina. Tutto quello che posso fare è sentire come stanno e aiutare le persone a trovare sistemazioni in Italia e sto cercando di parlare dell’Ucraina”, ha confessato visibilmente emozionata, e ancora: “Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo.

Anche se l’ho sempre saputo”.

I vip e la guerra in Ucraina

Nei giorni scorsi diversi volti famosi del mondo dello spettacolo hanno espresso la loro solidarietà ai cittadini Ucraini dopo l’invasione dell’esercito russo e i bombardamenti a Kiev. Tra questi vi sono stati anche Simona Ventura e Cesare Cremonini, che hanno scritto:

“Mai avrei pensato dì svegliarmi una mattina dì febbraio del 2022, e sentire parlare dì #guerra, #leggemarziale, #aggressione.



La #guerra è tornata in #Europa , la Russia ha attaccato l’Ucraina e non riesco a scordarmi le parole quantomai agghiaccianti dì #putin”, e ancora: “Prego affinché la diplomazia riesca ad alimentare la sempre più piccola fiamma della speranza dì un #cessateilfuoco”. Cesare Cremoni aveva invece aggiunto: “Risveglio che lascia sgomenti, atterrisce e spaventa”.