Anastasia Kuzmina, addio Instagram dopo i missili su Kiev: paura per i parenti rimasti in Ucraina.

Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le Stelle, ha deciso di dire addio a Instagram a causa della guerra che è scoppiata in Ucraina, suo paese di origine. La danzatrice, dopo i missili su Kiev, ha ammesso che prova “ansia” ad essere online h24.

Alle prime luci dell’alba del 24 febbraio 2022, la Russia ha invaso l’Ucraina. La notizia dell’esplosione della guerra ha fatto in un lampo il giro del mondo. Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le Stelle, ha appreso dai telegiornali che il suo Paese di origine è stato attaccato da Putin. Sconvolta, ha condiviso su Instagram tutta la sua preoccupazione. Parte della sua famiglia, infatti, vive ancora a Kiev.

Nello specifico, a non aver lasciato l’Ucraina sono la nonna e la zia. Scioccata da quanto sta succedendo, Anastasia ha deciso di dire addio a Instagram.

La Kuzmina, tramite una Stories, ha dichiarato:

“Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia“.