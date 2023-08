Ancelotti: il bacio di Rubiales indegno di un presidente federale

Milano, 24 ago. (askanews) – L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha detto che il bacio del presidente del calcio spagnolo Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso dopo la finale della Coppa del Mondo non è “degno di un presidente della federazione”. “Questa è una questione molto delicata, sì, come cittadino penso, come la maggior parte delle persone, che sia stato un comportamento che non mi è piaciuto, ovviamente”, ha detto il tecnico italiano. “Non so se si dimetterà o meno, ma penso che sarà presa la decisione più opportuna”, ha aggiunto Ancelotti.