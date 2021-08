(Adnkronos) – Carlo Ancelotti esclude il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Il tecnico dei blancos interviene su Twitter per smentire le voci secondo cui avrebbe contattato l'entourage del fuoriclasse portoghese della Juventus per convincerlo a trasferirsi di nuovo in Spagna.

"Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio affetto e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti", scrive Ancelotti.