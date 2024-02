Ancelotti. "no comment" su Mbappé al Real Madrid

Roma, 17 feb. (askanews) – Carlo Ancelotti ha dribblato in conferenza stampa le domande sulla possibilità che Kylian Mbappé, attualmente al PSG, arrivi al Real Madrid. È stata la stampa spagnola a dire che Mbappé avrebbe già annunciato al Real l’intenzione di lasciare il club parigino a fine stagione, indiscrezione confermata poi da numerose fonti. Il francese starebbe già contrattando il suo compenso con il club madrileno. Sarebbe la fine di una saga durata sette anni, ma Ancelotti come sua abitudine non si pronuncia: “Vedo, ascolto, capisco benissimo che per voi è la notizia del giorno ma per noi no, è la partita di domani e questa stagione che dobbiamo finire bene”.

“Quello che voglio è finire bene la stagione e vincere dei titoli, lavoriamo per questo, per la prossima stagione c’è tanto tempo”.