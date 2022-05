Ancelotti: sarei il primo ad aver vinto quattro Champions

Roma, 24 mag. (askanews) – Tempo di Champions: a pochi giorni dalla finale della Champions League contro il Liverpool, sabato 28 maggio, l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti dice, se vinco sarò il primo allenatore ad aver vinto quattro volte il trofeo ma in una finale può succedere di tutto.

“Il fatto che il Real Madrid giochi la quinta finale negli ultimi otto anni è già un grande successo

E credo e spero che possiamo vincere di nuovo” ha detto Ancelotti in conferenza stampa.

“Se vinco la Champions sarei il primo allenatore a vincere quattro titoli di Champions. Sarebbe un grande successo per me, ma so benissimo che in una finale può succedere di tutto. Non sono ossessionato dai titoli individuali”.

“Credo che se meriteremo di vincere la Champions sarà per quello che faremo nella finale. Credo che per quello che abbiamo fatto in tutta la competizione meritassimo di essere in finale. Soprattutto perché nessuno pensava che il Real ce l’avrebbe fatta, soprattutto per la determinazione” ha aggiunto il tecnico.

“L’eccitazione è grande, la motivazione è grande. Giochiamo la partita più importante del calcio mondiale. Daremo tutto. Per il Liverpool può essere una rivincita del 2018 e per il Real può essere una rivincita della finale del 1981 a Parigi”.