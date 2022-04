Ancelotti: sono un po scaramantico, come quasi tutti gli italiani

Milano, 29 apr. (askanews) – “Non mi piace molto parlarne perché non l’ho ancora conseguito, sono un po’ scaramantico, in questo senso, come quasi tutti gli italiani, anche alcuni spagnoli, gli spagnoli sono abbastanza scaramantici. Se me lo permetti, vorrei risponderti quando tutto questo sarà finito, dirti cosa penso e sento veramente”. Così il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha risposto a una domanda di un cronista sulla possibilità che domani i Blancos diventino campioni della Liga.

Basta un solo punto per il Real contro l’Espanyol per vincere il titolo.