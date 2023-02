Anche al Bioparco di Roma freddo intenso, si intensificano le cure per gli animali

Anche al Bioparco di Roma freddo intenso, si intensificano le cure per gli an...

Anche al Bioparco di Roma freddo intenso, si intensificano le cure per gli an...

Anche al Bioparco di Roma freddo intenso, si intensificano le cure per gli an...

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - In queste giornate di freddo intenso i guardiani del Bioparco di Roma sono particolarmente attenti alle esigenze degli animali. Ogni giorno compiono un monitoraggio per verificare le condizioni di benessere e talvolta mettono a punto accorgimenti anti freddo.Il Bioparco so...