Anche Francis Ford Coppola ha la sua stella sulla Walk of Fame

Roma, 22 mar. (askanews) – A cinquant’anni dall’uscita de “Il Padrino”, il regista statunitense Francis Ford Coppola ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Alla cerimonia c’erano la moglie Eleanor, la sorella Talia Shire e l’attrice Elle Fanning, lanciata dal film “Somewhere” di Sofia Coppola, la figlia di Francis Ford.

Il regista si è detto onorato del riconoscimento: “Chi non sarebbe contento di avere il proprio nome tra queste persone meravigliose, molte delle quali non ci sono più!?” ha commentato emozionato, in posa vicino alla sua stella.