Anche gli squali sono abitudinari

(Adnkronos) – Alcune specie di squali tornano a riprodursi negli stessi luoghi per decenni e vivono più a lungo di quanto si pensasse in precedenza.

E’ quanto emerge da un report degli scienziati del New England Aquarium, che spiega come gli squali nutrice sono tornati nelle acque delle Dry Tortugas, a 100 chilometri da Key West, per accoppiarsi per 28 anni di fila. Hanno anche scoperto che la durata della vita degli squali sembra estendersi almeno fino ai 40 anni, anziché fino a 24 anni come si credeva in precedenza.