Anche la Cina colpita da un'ondata di calore asfissiante

Pechino, 23 giu. (askanews) – Gli abitanti di Pechino cercano l’ombra e fanno il bagno in laghi e canali urbani, mentre le autorità hanno emesso il secondo allarme caldo per la capitale cinese in uno dei giorni più caldi dell’anno. Si tratta di un’allerta arancione – la seconda più alta in un sistema a tre livelli; la popolazione è stata invitata a limitare l’attività all’aperto e a bere più liquidi per evitare un colpo di calore.

A Pechino mancano solo pochi gradi per battere il record del giorno di giugno più caldo di sempre, arrivato a 41,1°C nel 2023.