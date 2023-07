Anche Mick Jagger invecchia, la rockstar compie 80 anni

Roma, 26 lug. (askanews) – Anche Mick Jagger invecchia. Il frontman dei Rolling Stones compie 80 anni anche se nel temperamento resta giovane e scatenato.

Intende festeggiare il suo compleanno in grande stile: secondo i tabloid britannici, organizzando una grande festa a Londra.

Bad boy, sex symbol per eccellenza, rockstar senza rivali: fa parlare di sé da decenni, con le sue provocazioni, i suoi eccessi e le sue conquiste. E continua a scatenare le folle sotto al palco, sembra inarrestabile. Di recente ha fatto un tour in Europa con i Rolling Stones per celebrare il 60esimo anniversario della band. Era la prima volta senza il batterista Charlie Watts, scomparso nel 2021.

Sebbene sia ancora in gran forma, Mick Jagger si è sottoposto a un intervento chirurgico al cuore nel 2019. Ma la sua celebre dieta draconiana a base di yoga, succhi di erbe, frutta e vitamine lo ha preservato snello, in forma e pieno d’energia.