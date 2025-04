Anche uno chef italiano morto nel crollo della discoteca a Santo Domingo

Roma, 10 apr. (askanews) – C’è anche un italiano, lo chef Luca Iemolo, tra le 218 vittime – secondo l’ultimo bilancio delle autorità – del crollo della discoteca di Santo Domingo Jet Set, peggior disastro nella Repubblica Dominicana da decenni. I soccorritori stanno per terminare le ricerche, mentre le speranze di trovare dei sopravvissuti sono ormai quasi del tutto vane.

Il team del Sarah Restaurante, dove Iemolo lavorava, ha espresso le condoglianze alla famiglia del 49enne siciliano, residente da tempo nella Repubblica Dominicana, e a tutte le famiglie colpite dalla tragedia che ha scosso profondamente il Paese.

“Siamo particolarmente addolorati per la perdita del nostro chef, Luca Massimo Iemolo – si legge in un post pubblicato sul profilo social del ristorante – un professionista appassionato di cucina, che ha vissuto il suo lavoro con dedizione e rispetto. Il suo impegno in ogni piatto, il suo amore per i sapori e il suo lavoro di squadra hanno lasciato un segno indelebile”.

Secondo altre fonti nel crollo sarebbe deceduta anche una donna con doppia cittadinanza dominicana e italiana.

Il direttore del Centro operativo di emergenza (COE), Juan Manuel Méndez, ha annunciato un nuovo bilancio delle vittime: “Purtroppo, e me ne dispiace, (secondo i dati preliminari) sono 218 le persone decedute”, aggiungendo che 189 persone sono state soccorse.