ANCI e GBC Italia, Capaccioli: accordo per futuro sostenibile

ANCI e GBC Italia, Capaccioli: accordo per futuro sostenibile

Roma, 2 lug. (askanews) - Lavoro congiunto, tra le due Associazioni, per sostenere l'adozione di politiche locali e nazionali che promuovano il rispetto dell'ambiente e delle persone nel settore delle costruzioni e nelle pratiche urbanistiche. Questo il tema centrale, declinato in un sistema di azio...

Roma, 2 lug. (askanews) – Lavoro congiunto, tra le due Associazioni, per sostenere l’adozione di politiche locali e nazionali che promuovano il rispetto dell’ambiente e delle persone nel settore delle costruzioni e nelle pratiche urbanistiche. Questo il tema centrale, declinato in un sistema di azioni, sul quale si basa l’Accordo di collaborazione firmato da Antonio Decaro, Presidente Anci, e da Fabrizio Capaccioli, Presidente di Green Building Council Italia.

“GBC Italia, insieme ad ANCI, riuscirà a sviluppare un percorso di decarbonizzazione del grande patrimonio pubblico dei Comuni del nostro Paese, mettendo a disposizione il contenuto tecnico che l’Associazione promuove da sedici anni, non solo a favore dell’edilizia privata, ma anche di quella pubblica. – il commento di Fabrizio Capaccioli, Presidente di GBC Italia, a margine della firma – Ringrazio il Presidente Decaro per aver colto l’importanza di questo accordo. Da oggi i protocolli di certificazione ambientale della famiglia GBC e LEED saranno nella disponibilità dei Comuni, che potranno rivolgersi alla nostra Associazione per avere tutto il supporto necessario e guardare ad un futuro sempre più sostenibile.”