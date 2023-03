Ancora morti sulla A14. Antonio Di Sabato era alla guida di un tir che intorno alle 14 di ieri, lunedì 6 marzo 2023, si è scontrato con un autobus nei pressi di Ancona: l’impatto gli è stato fatale, è morto sul colpo.

Il padre della vittima, per caso sul luogo dell’incidente

Antonio aveva 25 anni ed era alla guida di un tir quando si è scontrato con un autobus che viaggiava senza passeggeri. Poco dopo lo schianto, verificatosi tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud, in direzione nord, è sopraggiunto sul luogo dell’incidente il padre della vittima, che viaggiava casualmente qualche chilometro dietro al figlio. A nulla sono valsi gli interventi di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Osimo, della Polizia stradale e dei sanitari del 118, che sono accorsi sul posto con un’automedica e un’ambulanza infermieristica. Si era alzata il volo dall’ospedale anconetano di Torrette anche un’eliambulanza, ma per il 25enne era già tardi. Ferito in modo lieve l’autista dell’autobus.

Chi era la vittima

La scomparsa di Antonio ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Lucera (FG), città dove il giovane viveva. Amava il calcio ed era tifoso del Foggia. Amato dagli amici e rispettato dai conoscenti, in tantissimi gli hanno dedicato un ultimo saluto sui social: «Ci sono notizie che non vorresti mai sentire. Abbiamo avuto modo di conoscerti, anche se per poco: a noi è bastato per capire che grande ragazzo eri. Non ci sono parole. Solo tanto dolore», hanno scritto alcuni degli amici su Facebook.