Ancona: Campione (Fdi), 'ancora non riusciamo a proteggere donne'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Oggi ad Ancona è stato perpetrato un altro femminicidio da un uomo già sotto processo per maltrattamenti in famiglia. La moglie, Franca Marruocco, era stata ascoltata in aula a settembre ed aveva confermato le violenze a danno suo e dei suoi figli. Questo episodio la dice lunga sul fatto che ancora non riusciamo a proteggere sufficientemente le donne che si rivolgono alla giustizia e e che c’è ancora molto da fare. In primis è necessario mantenere un livello di attenzione molto alto su quanto accade ed essere pronti a captare ogni segnale che ci arriva per continuare a studiare meccanismi legislativi più efficaci a combattere la violenza domestica.” Lo afferma la senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Campione, componente della commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio.