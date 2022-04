Ancona, fa retromarcia e investe i passanti: gravissime due donne

Un'auto che stava facendo retromarcia ha travolto due anziane in pieno centro ad Ancona. Le due donne versano in gravi condizioni.

Sembrava una mattinata tranquilla nel centro di Ancona quando un incidente ha creato panico tra gli abitanti che si trovavano in zona. Un’auto ha fatto retromarcia e investito alcuni passanti.

Ancona, fa retromarcia e investe passanti: la dinamica dell’incidente

Facendo retromarcia, l’auto non si sarebbe accorta della presenza di alcune persone. Due donne anziane sono state colpite dal mezzo e sono cadute a terra.

La Croce Gialla è arrivata sul posto per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente. A soccorrere i feriti è arrivata anche un’automedica, oltre a un altro mezzo del 118.

Immediato anche l’intervento della polizia comunale, che ha dovuto riportare ordine alla viabilità in pieno centro città. L’incidente, infatti, è avvenuto all’angolo tra via Marsala e via Matteotti, nella mattinata di giovedì 28 aprile.

Le due donne rimaste coinvolte sono state rapidamente trasportate in ospedale a bordo dell’ambulanza. Le anziane si trovano presso l’ospedale di Torrette e il loro quadro clinico al momento appare grave. La più grave è la signora di 80 anni, che è stata condotta in ospedale in codice rosso avanzato per un politrauma.

L’altra, invece, pare abbia riportato un profondo taglio alla testa.