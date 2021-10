Ancona: la diocesi in lutto per la morte di padre Girolamo Iotti

Aveva da poco raggiunto i 70 anni di sacerdozio. Ancona piange per la scomparsa di padre Girolamo Iotti. Scopriamo le tappe del suo sacerdozio.

Una notizia ha svegliato tristemente i cittadini di Ancona, nelle Marche, a 94 è venuto a mancare padre Girolamo Iotti, sacerdote molto amato dalla comunità.

Morte di padre Girolamo Iotti: il ritrovamento del corpo

Sembra che le cause del decesso siano da attribuire ad un arresto cardiocircolatorio avvenuto tra la notte di martedì 5 ottobre 2021 e ieri 6 ottobre 2021.

Il corpo senza vita del sacerdote è stato trovato da padre Pasquale Filipponi che ha immediatamente allertato i soccorsi. I paramedici del 118, una volta giunti sul luogo, non hanno potuto far altro che accertare il decesso di padre Iotti.

Girolamo Iotti: la sua biografia e il suo percorso

Era nato in provincia di Reggio Emilia padre Iotti, nel 1927. Ammesso nell’Ordine dei Servi di Maria, viene consacrato sacerdote nel 1951 e si laurea successivamente in teologia.

Presta sacerdozio a Roma e a Bologna, salvo poi tornare ad Ancona dove ha svolto diversi ruoli nell’ambito della parrocchia e dell’Ordine dei Servi di Maria. Nel marzo del 2021 aveva anche raggiunto i 70 anni di sacerdozio.

Morte di padre Girolamo Iotti: la camera ardente ed i funerali

La mattina del 6 ottobre, i fedeli della parocchia di padre Iotti lo aspettavano in chiesa verso le 10:30, per la solita messa mattutina ed hanno iniziato a pregare in attesa del sacerdote.

Purtroppo non è mai arrivato padre Iotti, ed i fedeli hanno appreso della sua scomparsa. Da oggi pomeriggio è aperta la camera ardente presso la chiesa del Sacro Cuore, venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 12:00 vi saranno i funerali del compianto sacerdote.