Ancora bovini mutilati, si teme per un maniaco seriale: mucche da settecento chili sfregiate ed la testa di una di esse messa in una busta

In Lombardia ancora bovini mutilati, si teme per un maniaco seriale, da Monza-Brianza fino al Lodigiano ed al Cremasco gli allevatori temono per i loro capi di bestiame.

Ma cosa sta accadendo? Che da molti mesi ormai c’è qualcuno in giro che fa incursioni notturne nelle stalle della regione e mutila o uccide vacche e vitelli. Arrivano segnalazioni dalla cascina Rancata di Rivolta d’Adda e, forse, anche nella cascina Mirandolina di Agnadello, secondo Il Giorno.

In un caso qualcuno si sarebbe introdotto nell’allevamento e aveva mutilato due bovini per poi “bissare” ad Agnadello, venerdì notte.

Ha detto al quotidiano il titolare dell’allevamento Claudio Riva: “Il primo episodio è successo nella notte dal 30 al 31 ottobre. Quando la mattina siamo andati nel recinto degli animali, abbiamo visto una mucca uccisa. C’era molto sangue e il bovino non aveva la testa“. Attenzione, si trattava di “una mucca di sette anni che pesava settecento chili e aveva un valore di 3mila euro”.

La testa di una mucca in un sacchetto

L’allevatore ha spiegato: “Ho chiamato i carabinieri per informarli dell’episodio. Dapprima mi sono sembrati scettici, forse pensavano a qualche scherzo della notte di Halloween. Poi però, quando sono venuti a conoscenza di altri episodi simili e, soprattutto, quando hanno ritrovato la testa e poi saputo del secondo caso, si sono convinti che ci sia in giro qualcuno che fa queste cose”. Si, perché il primo novembre c’era stato un altro episodio: “Una persona nella prima campagna di Cornate d’Adda ha visto un sacchetto di plastica con dentro una testa di bovino”.