Ancora grave un ciclista di 44 anni dopo l’incidente a Fara Gera d’Adda

Ancora grave il ciclista di 44 anni che era rimasto vittima di un serio incidente stradale a Fara Gera d’Adda in provincia di Bergamo: il 44enne è stato urtato da una vettura ed ha riportato un severo trauma cranico che ha reso necessario l’elisoccorso.

Secondo quanto riportano i media locali che hanno ripreso la drammatica notizia l’incidente si è verificato intorno alle 13 di mercoledì 15 dicembre lungo la provinciale numero 184. Per la precisione il drammatico sinistro era avvenuto avvenuto in via Bergamo, nei pressi del Pastificio Annoni.

Abbastanza chiaro lo storico generale: pare che il 44enne, che era in sella alla sua bicicletta per una corsa, sia stato urtato da una vettura.

Un po’ meno chiare le dinamiche precise relative cioè a che tipo di manovra dei due veicoli coinvolti abbia potuto innescare l’incidente.

L’uomo ha comunque riportato un trauma cranico severo con commozione cerebrale e per questo era stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto erano accorsi a razzo anche un’automedica, un’ambulanza ed una pattuglia dei carabinieri della territoriale che ha avviato i rilievi per verbalizzare cause e dinamiche del sinistro.