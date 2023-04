Sono state salvate in tutto 76 persone ma purtroppo 10 migranti non ce la fanno ed annegano al largo della Tunisia

Nelle ore in cui in Italia di discute dello stato di emergenza proclamato sul tema dal mare arriva ancora orrore, almeno 10 migranti annegano al largo della Tunisia e secondo le prime informazioni della Guardia costiera africana fra i corpi ci sono 2 anche quelli di due bambini. La notizia è stata girata in questi minuti da Ansa, che spiega come “almeno 10 migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana sono morti annegati nel naufragio di un barcone”.

Tunisia, 10 migranti annegano al largo

Il disastro si sarebbe verificato nelle acque “al largo delle coste della Tunisia”. Lo fa sapere la guardia costiera tunisina. E purtroppo ci sono ulteriori dettagli che stanno arrivando nel circuito delle notizie di queste ore: da quanto si apprende infatti dei 10 corpi recuperati dalla guardia costiera tunisina almeno 2 appartengono a bambini.

Due imbarcazioni e 76 superstiti

Dalle due imbarcazioni colate a picco sono anche state salvate 76 persone. Solo pochi giorni va si era verificato l’ultimo naufragio in acque simili che aveva causato la morte di almeno 35 migranti nelle acque del Mediterraneo. In quel frangente una imbarcazione con 49 persone a bordo era affondata sempre di fronte alle coste della Tunisia.