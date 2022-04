Colleferro, ancora un’aggressione brutale dove venne ucciso Willy Monteiro

Davanti ad un locale un giovane viene pestato fino a rompergli una gamba: ancora un’aggressione brutale a Colleferro dove venne ucciso Willy Monteiro

Ancora violenza gratuita fra giovanissimi ed ancora un’aggressione brutale a Colleferro, a poca distanza da dove, nel settembre del 2020, venne ucciso il giovane cuoco palianese Willy Monteiro. Secondo il racconto dei media locali un 20enne è stato massacrato di botte in quella che sembra essere stata una “spedizione punitiva”.

A picchiare la vittima due giovani sulle cui tracce in queste ore si sono messi i carabinieri.

Ancora un’aggressione brutale a Colleferro

Spaventosa la violenza messa in atto dai due, che avrebbero preso il 20enne a pugni, calci, schiaffi e gli hanno perfino spezzato una gamba. Quel pestaggio sarebbe stato anche ripreso da un telefonino. Ed evidentemente il crimine che il 6 settembre del 2020 innescò la tragedia della scomparsa di Willy Monteiro non ha insegnato nulla, visto che il copione si è ripetuto, con la vittima che paradossalmente è dello stesso paese degli aggressori del giovane capoverdiano, Artena.

Carabinieri sulle tracce dei due aggressori

Il pestaggio è avvenuto sabato notte, poco dopo le due, in via via Sant’Anna, fuori da un locale. L’allarme al 112 aveva fermato lo sconcio e la vittima era stata portata in ospedale: ne avrà per un mese. I Carabinieri intanto hanno avviato le indagini e acquisito il video diffuso sui social.