Ancora un lutto per Tina Turner, morto il figlio Ronnie: aveva 62 anni

Ancora un lutto per Tina Turner, morto il figlio Ronnie: aveva 62 anni

Ancora un lutto per Tina Turner, morto il figlio Ronnie: aveva 62 anni

Un travolgente lutto ha profondamente sconvolto Tina Turner: Ronnie, figlio della cantante, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles.

L’uomo aveva 62 anni.

Ancora un lutto per Tina Turner, morto il figlio Ronnie: aveva 62 anni

Nel luglio 2018, il figlio maggiore di Tina Turner, Craig, si è tolto la vita sparandosi. A distanza di circa quattro anni, è improvvisamente scomparso anche il secondogenito dell’artista americana, Ronnie. Il 62enne, che in passato aveva lottato contro il cancro, è stato trovato ormai privo di vita nella sua abitazione a Los Angeles. La notizia è stata diffusa dal sito Tmz.

In particolare, il sito ha scritto di aver appreso da fonti delle forze dell’ordine di aver ricevuto una segnalazione nella mattinata di giovedì 8 dicembre da parte di una persona che ha asserito che Ronnie si trovasse fuori casa e presentasse severe difficoltà respiratorie. Pochi minuti dopo la chiamata, l’uomo aveva del tutto smesso di respirare.

Dinamica

In seguito alla segnalazione, i soccorritori si sono prontamente recati presso l’abitazione della vittima, nella San Fernando Valley.

Ogni tentativo di salvare il 62enne mediante la rianimazione cardiopolmonare, tuttavia, si è rivelato vano e il figlio di Tina Turner è infine stato dichiarato morto sul posto.

Non ci sono ancora dettagli su quanto accaduto e non è chiaro cosa abbia determinato il decesso del 62enne. È noto, tuttavia, che l’attore di Cosa c’entra l’amore in passato avesse avuto alcuni problemi di salute e avesse lottato contro il cancro.