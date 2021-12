“And Just like That”, anteprima a Ny del sequel Sex and the city

Roma, 9 dic. (askanews) – Elegantissime e sempre bellissime: le protagoniste della serie tv americana “And just like that”, reboot del’iconico “Sex and the city”, posano davanti alle telecamere durante l’anteprima al Museo di arte moderna (Moma) di New York della serie firmata Hbo Max, i cui primi episodi sono disponibili in streaming dal 9 dicembre.

Riecco quindi Carrie, l’impeccabile Sarah Jessica Parker, Miranda, l’attrice Cynthia Nixon in un vistoso arancione e la dolcissima Charlotte, a cui dà il volto Kristin Davis, per l’occasione in abito lungo con uno scollo alla Bardot; sono pronte a raccontare le gioie e le difficoltà della vita e dell’amicizia a cinquant’anni.

Grande assente dalla serie l’attrice Kim Cattrall, alias la ragazzaccia di Manhattan Samantha.

Tra i nuovi arrivi nel cast invece l’attrice americana Karen Pittman. Animatore della serata il produttore Jordan Roth, con un abito verde a pois.