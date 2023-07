Andrea Bocelli a Lourdes dedica un brano al Papa e alla pace nel mondo

Lourdes (Francia), 17 lug. (askanews) – “Vorrei con quest’ultimo brano, che è un bellissimo passaggio tratto da ‘La Petite messe solennelle’ di Rossini, fosse più che mai un brano di preghiera per il nostro Papa Francesco, per tutti coloro che soffrono, e per la pace nel mondo, perché il mondo ne ha veramente bisogno. Da qui, ancor più che da altri luoghi deputati ad essa, credo si possa sperare di ritrovarla”: con una preghiera che si è fatta umanissima domenica 16 luglio Andrea Bocelli da Lourdes ha lanciato un appello per la Pace nel mondo, e un pensiero a Papa Francesco, prima di chiudere un toccante concerto gratuito per oltre oltre 20mila persone, nato in occasione dell’anniversario della 18esima e ultima apparizione della Vergine Maria a Bernadette.

Davanti al famoso Santuario, accompagnato dalla violinista ucraina Anastasiya Petryshak e dal soprano francese Clara Barbier Serrano, con il Coro e dall’Orchestra di Pau-Pays de Béarn, diretti dal Maestro Carlo Bernini, il tenore ha conquistato la platea che ha ascoltato i canti sacri, dopo la fiaccolata mariana partita dalla Grotta delle Apparizioni.

Questo è stato per Bocelli l’ultimo concerto prima dell’appuntamento annuale che terrà al Teatro del Silenzio, il 27 e 29 luglio, nella sua terra a Lajatico, in provincia di Pisa.